Çevreyi kirleten sektörler sıkı takibe alındı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU / AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin engellenmesi için birçok sektörü yakın takibe aldı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından ülke genelinde faaliyetlerin/tesislerin, çevre mevzuatında belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla denetim yapıldı. Denetimler sonunda, kanuna aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulandı. Bu kapsamda, atık bertaraf ve geri dönüşüm sektörüne 2019'da 291 ceza kesilerek, 34 milyon 795 bin 998 lira, 2020'de ise 354 ihlal için 81 milyon 76 bin 647 lira para cezası uygulandı. Sanayi sektörüne (çimento, otomotiv, metal, tekstil ve diğerleri) 2019'da tespit edilen 930 ihlale 32 milyon 225 bin 933 lira, 2020'de 711 mevzuata aykırılık için 54 milyon 232 bin 806 lira ceza uygulandı. Turizm ve konut sektörüne 2019'da 10 milyon 615 bin 853 lira, 2020'de ise 32 milyon 888 bin 859 lira ceza verildi.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne 2019'da 14 milyon 851 bin 141 lira, 2020'de 22 milyon 358 bin 670 lira yaptırım uygulandı. Maden sektörüne 2019'da 20 milyon 626 bin 516 lira, 2020'de ise 16 milyon 448 bin 43 lira ceza kesildi. - Eğlence mekanları ve restoranlar da denetlendi Eğlence mekanları ve restoran gibi sektörlere 2019'da 9 milyon 757 bin 79 lira, 2020'de 12 milyon 441 bin 516 lira, ulaşım faaliyetleri sektörüne 2019'da 3 bin 279 ihlale 11 milyon 395 bin 923 lira, 2020'de ise 1547 aykırılık için 8 milyon 166 bin 353 lira ceza verildi. Enerji sektörüne (termik santral, RES, GES, HES, JES ve diğerleri) 2019'da 6 milyon 225 bin 654 lira, 2020'de 7 milyon 923 bin 778 lira ceza uygulandı. Kıyı tesislerine 2019'da 1 milyon 279 bin 786 lira, 2020'de 4 milyon 99 bin 644 lira, kimya sektörüne 2019'da 4 milyon 886 bin 969 lira, 2020'de ise 2 milyon 104 bin 753 lira idari para cezası kesildi. Sağlık kuruluşlarına da 2019'da 282 bin 727 lira, 2020'de 901 bin 402 lira idari yaptırım uygulandı. Denetimler sonucunda, 2019'da toplam 6 bin 516 ihlale 146 milyon 943 bin 579 lira ceza verilirken, geçen yıl 4 bin 902 tespit için 242 milyon 642 bin 471 lira idari para cezası uygulandı.