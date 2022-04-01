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Çevrim içi düzenlenen "Uluslararası İklim Değişikliği" sempozyumu başladı

01.04.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy: - "İklim değişikliği, sağlıktan, su ve gıda güvenliğine, kentsel alt yapıdan ekonomik sektörlere varıncaya kadar insanoğlunun yürüttüğü bütün faaliyet kollarında ciddi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır"

Atatürk Üniversitesince, dünyanın 8 ülkesinden bilim insanlarının katılımıyla çevrim içi düzenlediği "Uluslararası İklim Değişikliği" sempozyumu başladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen ve 100'ü aşkın bildirinin sunulduğu sempozyuma, söz konusu fakültenin dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy başkanlık yaptı.

Araştırmacıların iklim değişikliğine ilişkin bildiriler sunduğu sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden saygın bilim insanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iklim değişikliği konusunda ülkenin attığı önemli adımları yakından takip ettiklerini belirterek, iklim şurasına da üniversite olarak mümkün olan en yüksek katkıyı verdiklerini ifade etti.

İklim değişikliğinin dünyanın gündemini belirleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya etki eden güncel mesele haline geldiğini vurgulayan Çomaklı, "Üniversite olarak benimsediğimiz Yeni Nesil Üniversite Tasarım Dönüşüm Süreci'nin ve araştırma üniversitesi olmamızın gereği olarak iklim değişikliği konusunu da kapsayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne uyumlu araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Çomaklı, sempozyuma katılan anahtar konuşmacılara, bildiri sunan araştırmacılara, oturum başkanlarına, sempozyumun yapılmasında emeği geçen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yöneticilerine ve görev alan akademik personele emekleri için teşekkür ederek, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi.

- "Ülkemiz, iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesi beklenen ülkeler arasında"

Pof. Dr. Toy da iklim değişikliğinin dünya gündeminin en sıcak konu başlıklarından biri olarak önemini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, sağlıktan, su ve gıda güvenliğine, kentsel alt yapıdan ekonomik sektörlere varıncaya kadar insanoğlunun yürüttüğü bütün faaliyet kollarında ciddi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Ülkemiz, Akdeniz Havzası'nda yer aldığı için iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesi beklenen ülkeler arasında. Bu etkileri biz orman yangınları, su baskınları ve seller olarak tecrübe etmeye başladık. "

Dünyanın 8 farklı ülkesinden alanında çok değerli bilim insanlarını sempozyumda buluşturduklarını aktaran Toy, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum ve neden olan faktörlerin azaltımı konusunda yerelden başlayarak ulusal ve küresel düzeyde kararlar alınmaktadır. Konuyla ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikler ve ortamlar, alınacak bu kararlara temel teşkil etmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz sempozyumda sunulan bildiriler ve anahtar konuşmalar bir yandan karar vericilere katkılar sağlarken diğer yandan genç araştırmacılara ve öğrencilere iklim değişikliği ile ilgili son gelişmelerden haberdar olma ve bilinç düzeylerini arttırma imkanı sunmuştur."

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