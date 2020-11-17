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Ceyda Ateş doğacak kızının adını açıkladı

17.11.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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Ceyda Ateş doğacak kızının adını açıkladı

İki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen oyuncu Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy merak edilenleri anlattı. Pandemi süreci ve ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan ikili çarpıcı itiraflarda bulunurken, dünyaya gelecek kızlarına da Talya ismini vereceklerini söyledi.

İki yıl önce Miami'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'in sorularını yanıtladı.

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Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, ilişkileri hakkında "Bizim de birbirimizi üzdüğümüz zamanlar oldu ama aradaki sevgiyi korumaya çalıştık, ona tutunduk" dedi.

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Doğacak kızının adını da açıklayan çift, "Aslında çok isim düşündük. En son Talya ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.


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