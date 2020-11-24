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Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor

24.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Ceyda Ateş yarın doğuma giriyor

Kızı Talia'yı dünyaya getirecek olan oyuncu Ceyda Ateş doğumdan bir gün önce poz verdi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var, çok heyecanlıyım. Beni neler bekliyor, merak ediyorum" dedi.

İki yıl önce iş adamı Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor.

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Kızlarına Talia adını verecek olan çiftten Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Duygularını dile getiren Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.

Ceyda Ateş doğacak kızının adını açıkladıCeyda Ateş doğacak kızının adını açıkladı

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Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" dedi.

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