Ceylan Bodrum'daki lüks villasından paylaştı! Evini görenler "Yaşıyorsun bu hayatı" dedi

Şarkıcı Ceylan son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyordu. İmaj değişikliği ve görünümüyle adından söz ettiren Ceylan şimdi de lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.

Son dönemde pahalılığıyla gündemden düşmeyen Bodrum'daki süper lüks villasını paylaşan Ceylan pazar sabahına da bu villasından kareleri paylaşarak başladı.

Ceylan'ın evinin bahçesinde bulunan kocaman havuz dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları "Tam bir saray yavrusu" yorumunda bulundu.

Ceylan'ın havuzlu, geniş bahçeli ve lüks detaylara sahip yazlığını görenler "Yaşıyorsun bu hayatı" dedi.



Ceylan geçtiğimiz günlerde de yeni aldığı teknesini paylaşarak dikkat çekmişti.

Şarkıcı Ceylan kazancını gayrimenkule yatıran ünlüler arasında. Ceylan geçtiğimiz yıl da paraya kıyıp kendisine 4 milyon liralık BMW marka bir cip satın almıştı.