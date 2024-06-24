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  4. Fiyatı 2 bin 541 TL'ye düştü! Columbia'nın çok satan ayakkabı modeli günün fırsat ürünü

Fiyatı 2 bin 541 TL'ye düştü! Columbia'nın çok satan ayakkabı modeli günün fırsat ürünü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
24.06.2024 16:07
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Doğa yürüyüşleri, kamp aktiviteleri ya da günlük kullanım için aradığınız ideal ayakkabı modeli burada! Columbia markasının en çok tercih edilen ayakkabılarından biri olan Fairbanks Low, bugüne özel indirimli fiyatıyla siz moda severleri bekliyor! Konfor odaklı tasarımı ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bu ayakkabı, her adımda size eşlik edecek!

Fiyatı 2 bin 541 TL'ye düştü! Columbia'nın çok satan ayakkabı modeli günün fırsat ürünü

Doğanın keyfini stilinizden ödün vermeden çıkarmaya ne dersiniz? Columbia rahatlığı, konforu, kalitesi ve tarzıyla tanışmanın şimdi tam zamanı! Çünkü en sevilen ve Amazon'un çok satanlar listesinde başı çeken Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı kısa süreliğine indirime girdi. Biz de sizin için kullanıcılarından tam not alan modeli inceledik, kullanıcı yorumlarını da eklemeyi ihmal etmedik. Gelin, günün fırsat ürünü olan bu ayakkabıyı birlikte inceleyelim.

Çok satanlarda birinci: Columbia Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-24T154639.669

Omni-Tech teknolojisine sahip su geçirmez kumaş ve deri tasarımıyla öne çıkan Columbia Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı, techlite hafif ara tabanı sayesinde en zorlu koşullarda bile yorgunluk hissi yaratmaz. Yırtılmaya dayanıklı sentetik dış tabanı ve OrthoLite iç tabanı onu hem daha uzun ömürlü yapar hem de ayakları destekleyerek konforlu adımlar atmanızı sağlar. Hafif ve konforlu yapısıyla uzun süreli outdoor aktiviteler için ideal olan bu ayakkabıya bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün görselindeki gibi. Hızlı, özenli kargo. Yarım numara büyük istedim, iyi oldu. Teşekkürler."

  • "Ayağınızda ürünün görüşünü farklı ve bende tabanlık arkaya doğru kayma yaptı. O sebeple kaliteli tabanlık almanızı öneririm. Konforunuzu da çok etkiliyor. Bunlar dışında tabanı geniş olduğu için diğer ayakkabılara göre çok rahat bir hissi var. Dengenizi sağlamanıza çok yardımcı oluyor bu durum."

  • "Orjinal ve kaliteli gününden çok erken teslimat oldu."

  • "Aldığım en rahat ayakkabılardan ilk 3'e girer. Su geçirmez, hava geçirir, çok ferah, üşütmüyor da. Çok memnun kaldım. Sadece Columbia ayakkabıların kalıbı büyük. Kendi tablosuna göre almayın büyük almış olursunuz. Tam numaranız yada yarım numara bir numara küçük almanızı tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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