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Ceylan dans videosunu paylaşınca yorum yağdı! "Ceylan nerede?"

24.08.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Küçük Ceylan' olarak tanınan türkücü Ceylan Avcı zaman zaman yaptırdığı estetiklerle gündem oluyor. Ceylan son olarak da paylaştığı dans videosuyla gündeme bomba gibi düştü.

Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetikler ve sık sık değiştirdiği imajıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Ceylan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman iddialı pozlarını yayınlayan türkücü, şimdi ise dans videosuyla dikkat çekti. Siyah taytı ve kısa tişörtü ile objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, paylaşımının altına ise "Kapı gıcırtısına bile oynayan ceyloo" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Ceylan'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçiler paylaşıma değişimine ima ederek "Ceylan nerede?" yazarken bazı takipçiler ise "Silikonlar Ceylan'dan daha çok dikkat çekiyor" yorumunda bulundu.

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