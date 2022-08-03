Ceylan Ertem'den beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döken Demet Akalın'a sert tepki: Rezillik

Son dönemin başarılı şarkıcılarından Ceylan Ertem, garsonun kafasından aşağı şampanya döken Demet Akalın'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

"REZİLLİK"

Ertem Twitter paylaşımında "Garson kardeşim işiniz çok zor. Çok üzüldüm. Türk halkı bu şarkıcılara (!) para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder, biz de daha çoook utanırız. Bu arada harika müzisyenler sürünür…Rezillik !" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN AÇIKLAMA YAPTI!

Demet Akalın sahne aldığı mekanda kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Akalın yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek sitemde bulundu.

Demet Akalın tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi dök, dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri" ifadelerini kullandı ve Formula 1 finalinde şampanya patlatılan anları sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirileri ti'ye aldı.



