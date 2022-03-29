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Ceylan Ertem'in köy hayatı görenlerin içini ısıttı

29.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, geçtiğimiz hafta sonunu köyde geçirdi. İneklere sarılıp, sokak köpekleriyle oyun oynayan Ertem, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Ceylan Ertem de şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan isimler arasında yer aldı. İstanbul'un karmaşasından kaçan Ertem, geçtiğimiz hafta sonunu köyde değerlendirdi.

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Elinde sopa ile köy sokaklarını dolaşıp, sokak hayvanlarıyla oyunlar oynayan Ertem, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

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41 yaşındaki şarkıcı, bu karesini "Oğlumla romantik salıncak keyfi..." notuyla yayınladı.
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Ceylan Ertem, ineğe sarılıp gülümseyerek verdiği bu pozuna da "Bugün böyle geçiyor." ifadelerini not düştü. Ertem'in paylaşımını gören bir takipçisi, 'Bahar şimdi geldi' yorumuyla dikkat çekti.

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Ceylan Ertem
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