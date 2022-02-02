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Ceylan Ertem kimdir, aslen nereli? Tacize uğrayan şarkıcı Ceylan Ertem kaç yaşında ve sevgilisi kim?

02.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses tonu ve yorumuyla başarılı bulunan isimler arasında bulunan şarkıcı Ceylan Ertem, takıntılı bir hayranı tarafından taciz edildiğini açıkladı. Gelişme sonrası Ceylan Ertem'in hayatı merak ediliyor. Peki sosyal medya açıklamasıyla gündeme gelen Ceylan Ertem kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ceylan Ertem'in sevgilisi kim? İşte hayatı ve merak edilenler...

Ceylan Ertem kimdir, aslen nereli? Tacize uğrayan şarkıcı Ceylan Ertem kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Şarkıcı Ceylan Ertem, son olarak yaşadığı hayran krizi ile gündemde yer alan isimlerden oldu. Ertem, hayranlarının adresini öğrenip sanatçının evine yemek, çiçek, takı gibi şeyler göndermesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti ve isyan etti. Peki Ceylan Ertem kimdir?

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 1 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir ve Çerkes bir ailenin kızıdır. Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlangıç yapan Ertem, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başlamıştır. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi almıştır. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 sene eğitimine devam etmiştir.

2000 senesinde Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurmuştur. Sonrasında 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi almıştır.

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2006 yılında "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sunmuştur. 2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başlamıştır. Çalışmalar sonucunda Berlin’de bir dizi konser vermiştir. Projeyle Avrupa'da ismini duyurmuş olan sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edilmiştir.

Ayrıca yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirmiştir. 2010 yılında 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkarmıştır.

CEYLAN ERTEM SİNGLE'LARI

Dardayım (2021)

Çaresiz (2021)

Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını (Haluk Levent ile) (2021)

Sis (2021)

Kör Heves (Mabel Matiz'le düet) (2014)

Hileli (Kolektif İstanbul ile birlikte) (2018)

Gel Sevelim (2018)

Mavi Çocuklar (2018)

Adem Olan Anlar (2020)

Seyrüsefer (feat. Melike Şahin) (2020)

Orman (feat. Duygu Soylu) (2020)

Dünya Heveslisi (2020)

Datlım Gıymatlım

Yalnızlık Ölüm Boyu

CEYLAN ERTEM SOLO ALBÜMLERİ

Yine de Amin (2017)

Seni Senin Gibiler Sevsin (2018)

Câhille Sohbeti Kestim (2020)

Soluk (2010)

Ütopyalar Güzeldir (2012)

Amansız Gücenik (2014)

YUH! (2015)


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Anahtar Kelimeler:
Ceylan Ertem taciz
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