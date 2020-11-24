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Ceylan Ertem koronavirüse yakalandığını duyurdu: Nasıl bulaştığını bilemiyorum

24.11.2020 22:22 | Son Güncelleme:
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Ceylan Ertem koronavirüse yakalandığını duyurdu: Nasıl bulaştığını bilemiyorum

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan Ertem "Maskemi çıkarmamama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum" dedi.

Ceylan Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. İlaçlarına yeni başladığını belirten Ertem, "Doktorum 5. günümde olduğumu düşünüyor" dedi.

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Evlere kapanıp izole olunması gerektiğini söyleyen Ertem, "Ama biliyorum, ekmek derdi... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan Ertem şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid 19 test sonucum pozitif çıktı dostlar. Maskemi çıkarmamama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım. İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor dr’um.

Doktor hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi. Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim.

Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi ... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim. Öyle bir gücüm olabilseydi... Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun."

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