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Ceylan Ertem lansmanında yıldızlar geçidi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

Alternatif pop türünün en başarılı kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği albüm lansman konserinde dinleyicilerle buluştu.

Ceylan Ertem lansmanında yıldızlar geçidi!

Son albümü "Seni Senin Gibiler Sevsin"in lansman konseri kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi'de sahne alan Ceylan Ertem, konserini henüz 8 yaşındayken Bostancı Gösteri Merkezi'de izlediği ilk sanatçı olan Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği şarkısı "Nafile Kelam"ı seslendirerek başladı.

Sırasıyla en sevilen şarkılarını seslendiren Ceylan Ertem'in sahnesine konserin ilk yarısında Cem Adrian konuk oldu. Birlikte "Bu Su Hiç Durmaz" ve "Neredesin Sen?" şarkılarını seslendiren ikili dakikalarca alkış aldı.

Konserin ikincisi yarısında Cihan Mürtezaoğlu ile arabesk şarkılar yorumlayan Ceylan Ertem, "Benim babam uzun yol kamyon şoförüydü. 'Uykusuz gecelerin sabahını bana sor' dediği için en sevdiği şarkı 'Bana Sor' şarkısıydı." diyerek "Bana Sor" şarkısını Cihan Mürtezaoğlu ile birlikte seslendirerek babasına selam gönderdi.

Sevilen sanatçı "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkısında ise sürpriz bir şekilde Melike Şahin'i sahnesine davet etti.

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SILA : "CADILAR BULUŞTU!"

Konserin ikinci yarısında "Uçurtma" şarkısını dinleyicilerin arasına inerek onlarla birlikte seslendiren Ceylan Ertem, bu şarkının ardından sahneye Sıla Gençoğlu'nu davet etti. Sıla'nın "Cadılar buluştu, sizler için çok güzel şarkılar hazırladık." diyerek seyircileri selamladığı konserde ikili "Esmer" ve "Bugünüm Sensiz Geçti" şarkılarını seslendirdi.

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"Zalım" şarkısıyla konserini tamamlayan Ceylan Ertem, seyirciden gelen yoğun istek üzerine tekrar sahneye çıkarak "El Adamı" şarkısını seslendirdi.

Ceylan Ertem her iki yarıda da Çiğdem Karavit imzalı özel tasarım kostümlerle sahne aldı. Konser için özel bir sahne dekoru da hazırlatan Ceylan Ertem; son albümünde de vurguladığı gibi hayvanlara sahnesinde yer açtı. Maket papağan, at, filamingo, pelikan gibi hayvalar Ertem'in sahnesini renklendirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde 2.600 kişilik bir dinleyici korosu Ceylan Ertem'in şarkılarını hep bir ağızdan seslendirirken, Ertem'e sahnede bas gitarda Murat Çopur, elektrogitarda Berkant Çelen, akustik gitarda Erkan Kenç, saksafonda Serhan Erkol, klavyede Adem Gülşen, davulda Nedim Ruacan ve geri vokallerde ise Ece Şeşen ve Yasemin Özler eşlik etti.

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