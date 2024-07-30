Ceylan lüks villasından sonra milyonluk teknesinde keyfi yaptı

Bodrum'daki 500 metrekarelik villasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ceylan paylaşımlarına devam ediyor.

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşuluyor. Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan lüks yaşantısıyla şu sıralar gündemde.

49 yaşındaki Ceylan, geçtiğimiz kış tekne fuarına gitmiş ve milyonluk bir teknenin içinde poz vererek 'Bu küçük minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum' demişti.



Ünlü türkücü teknesini Bodrum'a götürdü. Ceylan, son olarak Instagram'dan yaptığı tekneli paylaşımla adından söz ettirdi.

Lüks villasından sonra teknesinden pozlar veren Ceylan'a "Ne güzel hayat", "Para var huzur var" yorumları yağdı.