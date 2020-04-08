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Cezaevlerinde koronavirüse karşı üretim mesaisi

ANKARA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Cezaevlerindeki işyurdu atölyelerinde son bir haftada üretilen maske sayısı 583 bini aştı - Diyarbakır, Çanakkale, Hatay ve Isparta cezaevlerindeki hükümlüler ise 28 ton limon kolonyası ile 738 ton temizlik malzemesi üretimini tamamladı

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde hükümlüler tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maskeden tuluma, kolonyadan temizlik malzemesine kadar 80 çeşit ürünün üretimi yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakanlık, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için cezaevlerindeki işyurdu atölyelerinde başta maske, temizlik malzemesi, kolonya ve tulum üretimi olmak üzere 80 çeşit ürünün üretimini artırdı.

Cezaevlerindeki atölyelerde hükümlüler tarafından bu ayın ilk haftasında toplam 583 bin 364 maske ile 140 bin 500 tulum ve tek kullanımlık hastane tekstil ürünü üretildi. Bu ürünler, sağlık kurumlarına teslim edildi.

Ayrıca Diyarbakır, Hatay, Çanakkale ve Isparta cezaevlerindeki atölyelerde ise hükümlüler son bir hafta içerisinde 28 ton limon kolonyası ve 738 ton temizlik malzemesi imal etti.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ankara Cezaevi koronavirüs maske

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