Cezalı duruma düşen Mariano, Galatasaray - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray bir sarı kartla büyük şok yaşadı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaraylı Mariano, Yeni Malatyaspor'un hızlı atağa çıktı sırada Guilherme'ye müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Mariano, hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz etti ama sonuç değişmedi.
Bu sarı kartın ardından Mariano cezalı duruma düştü ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
Galatasaraylı futbolcu Nagatomo'da büyük tehlike
Loris Karius'a kulübe yolu göründü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
FIFA resmen açıkladı!
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum