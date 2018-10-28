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Cezalı duruma düşen Mariano, Galatasaray - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sakatlıklardan sonra bir de cezalı sıkıntısı yaşanıyor. Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mariano, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Mariano, Galatasaray'ın cuma günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Cezalı duruma düşen Mariano, Galatasaray - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray bir sarı kartla büyük şok yaşadı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaraylı Mariano, Yeni Malatyaspor'un hızlı atağa çıktı sırada Guilherme'ye müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Mariano, hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Bu sarı kartın ardından Mariano cezalı duruma düştü ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.

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Galatasaray Mariano

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