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Cezary Kulesza’dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 15:59
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Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Cezary Kulesza’dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ziyarette bulundu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Polonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lukasz Wachowski ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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