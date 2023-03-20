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Cezaya rağmen Sakaryaspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadılar

20.03.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı geçen Sakaryaspor-Samsunspor maçı sonrasında PFDK’ya sevk edilen ve 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Sakaryaspor’da taraftarlar, Spor Toto 1.Lig’in 27. haftasında Bodrumspor ile oynanan müsabakayı stadyum dışına kurulan ekrandan izleyerek takımlarına destek oldu.

Cezaya rağmen Sakaryaspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmadılar

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanan ve hem saha içi hem de tribünlerde çeşitli olayların yaşandığı Sakaryaspor - Samsunspor karşılaşması sonrasında Sakaryaspor’a ‘2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası’ verilmişti.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, ligin 27. haftasında karşılaşacakları ve aldığı seyirci cezası sebebi ile yeşil-siyahlı taraftarların alınmayacağı Bodrumspor maçı için Sakarya Atatürk Stadyumu’nda dev ekran kurulacağını açıklamıştı.

Başkan Genç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bodrumspor ile Pazartesi günü 20.00’de oynayacağımız müsabaka için 28 bin 154 taraftarımızı Sakarya Atatürk Stadyumu’nda kurulacak olan dev ekranda maçı beraber izleyerek sesimiz kısılana kadar dışarıdan destek vermeye davet ediyorum. En kötü gün bugünse bugün de Sakaryasporluyuz” ifadelerine yer vermişti.

Bu çerçevede stadyum dışına kurulan dev ekranda Sakaryasporlu taraftarlar, ‘Yıldıramazsınız’ pankartıyla takımlarını yalnız bırakmayarak karşılaşmayı saha dışından takip etti.

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