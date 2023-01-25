Chaby Han kimdir? Survivor Chaby evli mi, kaç yaşında? Ünlü Youtuber Survivor'da herkesi kırıp geçiriyor

Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Chaby Han'ın kim olduğu merak edildi. Güney Koreli olan yarışmacı aslında bir Youtuber. Bu haftanın eleme adaylarından biri olan yarışmacı, en az sms oyunu alırsa Survivor'a veda eden ikinci yarışmacı olacak. Eleme adayı olmasıyla yarışmacının hayatıyla ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki Chaby Han kimdir? Survivor Chaby evli mi, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

SURVIVOR CHABY HAN KİMDİR?

Survivor Gönüllüler takımında yarışan Chaby Han'ın hayatı merak edildi. Yarışmacı aslen Güney Korelidir. Chaby Han 15 Haziran 1992 doğumludur. Güney Koreli fenomen Chaby Han lise çağlarından beri Türkiye'de yaşıyor. Babasının mesleği nedeniyle Türkiye'ye yerleşmişler.

Chaby, bir de erkek kardeşe sahiptir. Doyeb isminde bir kardeşi bulunuyor. Kardeşinin O Ses Türkiye'ye katıldığı biliniyor.

CHABY EVLİ Mİ?

Survivor Chaby evlidir. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan yarışmacı Gülce Elibol ile geçtiğimiz yıl evlenmiştir.





