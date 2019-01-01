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Chancel Mbemba'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın stoper arayışı ile ilgili flaş bir haber geldi.

Chancel Mbemba'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi

Belçika basını, Anderlecht'in de listesinde yer alan Porto'nun stoperi Chancel Mbemba'nın Beşiktaş ile anlaştığını iddia etti. Siyah-beyazlıların, Mbemba için Porto'ya 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilirken, Kongolu oyuncu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

CHANCEL MBEMBA KİMDİR?

Chancel Mbemba, küçük yaşlarda ilgi duyduğu futbol hayatına ilk olarak 2006 yılında E.S La Grace takımının alt yapısında başladı. Bir sene burada oynadıktan sonra 2007 yılında Mputu takımına transfer oldu. Burada da bir sene oynadıktan sonra 2008 yılında Mk Etancheite'ye geçiş yaptı. 4 sezon boyunca burada genç takımlarda mücadele ederken gösterdiği performans ile dikkat çekti ve 2012 yılında Belçika ekibi Anderlecht'e bonservissiz şekilde transfer oldu.

2013-2014 sezonunda A takım ile ilk kez maçlara çıkamaya başlayan Chancel Mbemba, ilk sezonunda genç yaşına rağmen çok etkili performans gösterdi ve 40 maça çıkıp 6 gol attı. Ligin sonunda Belçika Pro Ligi'nde şampiyonluk sevincini yaşadı. 2014-2015 sezonuna da aynı performans ile giren Chancel Mbemba, çıktığı 36 maçta 3 gollük performans sergiledi ve sezon sonunda Belçika Süper Kupası'nı müzeye götürdü. 2015-2016 sezonu öncesinde ise yolunu İngiltere'ye çevirip 12 Milyon Euro'ya Newcastle United'a transfer oldu. Newcastle United ile toplam 11 maça çıkabilen Chancel Mbemba, geçen sezonun sonunda Porto'ya transfer oldu.

Chancel Mbemba'nın Milli Takım Kariyeri

Chancel Mbemba, milli formayı kariyerinde ilk kez 2012 yılında Demokratik Kongo Milli Takımı'na davet edilerek giydi. A Milli forma ile kariyeri boyunca toplamda 45 maçta sahne aldı.

Chancel Mbemba'nın Başarıları

Anderlecht

Belçika Şampiyonluğu: 2013-14

Belçika Süper Kupası: 2013, 2014

(SPORX)

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Beşiktaş Chancel Mbemba Spor Toto Süper Lig porto

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