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Chantel Jeffries’ten iç çamaşırı şovu

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 26.12.2018 15:15 | Son Güncelleme

26 yaşındaki seksi yıldız takipçilerine, iç çamaşırlarıyla yeni yıl müziği eşliğinde dans ederek harika bir tatil geçirmelerini diledi.

Son olarak Meksika sahillerinde görüntülenen Chantel Jeffries, Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yeni yılını kutladı.

Chantel Jeffries’ten iç çamaşırı şovu

A Weekend with the Family ve The Perfect Match gibi yapımlarda boy gösteren genç yıldız Chantel Jeffries, Instagram’da paylaştığı videoda Mariah Carey’nin Noel şarkısına eşlik ediyor.
ABD'li model Chantel Jeffries’in, bordo dantelli ve kurdeleli iç çamaşırı ile dans ettiği videosu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Dans ettiği seksi videosunun altına: “Umarım herkes harika bir tatil geçirir.” notunu yazdı.
Justin Bieber’ın eski sevgilisi olan Chantel Jeffries, geçtiğimiz yıl göğüs silikonlarını küçülttürmesi haberleri ile gündeme gelmişti.
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Chantel Jeffries instagram

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