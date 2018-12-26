Son olarak Meksika sahillerinde görüntülenen Chantel Jeffries, Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yeni yılını kutladı.

Chantel Jeffries’ten iç çamaşırı şovu

A Weekend with the Family ve The Perfect Match gibi yapımlarda boy gösteren genç yıldız Chantel Jeffries, Instagram’da paylaştığı videoda Mariah Carey’nin Noel şarkısına eşlik ediyor.

ABD'li model Chantel Jeffries’in, bordo dantelli ve kurdeleli iç çamaşırı ile dans ettiği videosu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dans ettiği seksi videosunun altına: “Umarım herkes harika bir tatil geçirir.” notunu yazdı.