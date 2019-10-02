Kariyeri için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!

Formula 1 ekibi Ferrari'nin genç yıldızı Charles Leclerc'ten sıradışı bir karar geldi! 21 yaşındaki sürücü pistlerde Sebastian Vettel ile yaşadığı tartışmalar ve Ferrari yönetimi ile yaşadığı anlaşmazlıklarla her yarışa damga vururken bu kez özel hayatı ile gündemde.

Genç yaşına rağmen oldukça olgun bir tutuma sahip olan Leclerc, henüz ilk yılında 6 pole pozisyonu ve 2 galibiyet aldı.

Özel hayatı hakkında pek konuşmayan Charles Leclerc’in eski kız arkadaşından çarpıcı bir iddia geldi.

Vanity Fair’in haberine göre Leclerc, 2015’ten bu yana Birlikte olduğu Giada Gianni‘den F1’e odaklanmak için ayrıldı.

Vanity Fair’deki haberde Gianni’nin, “Charles benden ayrıldı. Kendisini sadece Ferrari'ye adamak istiyor.” dediğine yer verildi.

