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Charlize Theron 15 kilo aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

Charlize Theron, önümüzdeki ay vizyona görecek olan komedi-dram türündeki filmi 'Tully' için tanınmaz hale geldi. İşte son hali

Charlize Theron 15 kilo aldı

Kırmızı halıdaki fit görünümüyle bilinen Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi için geçirdiği değişimle dikkat çekti.

42 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, üç çocuk annesi bir kadını canlandırdığı ‘Tully’ adlı film için kilo aldı.

Çocukları arasından biri yeni doğmuş yorgun bir anneyi oynayan Theron, film için 15 kilo aldı.

Theron, kendisine En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını getiren 2003 yapımı ‘Monster’ (Cani) filmi için de 15 kilo almış, sonra kilolarından kurtulmuştu.

Theron, 2004 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandığı ‘Monster’ (Cani) filminde böyle görünüyordu.

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