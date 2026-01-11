MAGAZİN

Can Yaman'dan serbest bırakılması sonrası açıklama! "En ufak bir doğruluk payı olsaydı..."

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Test veren ve ifade işlemleri sonrasında Can Yaman serbest bırakılmıştı. Yaman yaptığı açıklamada "Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz?" dedi.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında dün 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirilmişti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.

CAN YAMAN SERBEST BIRAKILDI

Test veren ve ifade işlemleri sonrasında Can Yaman serbest bırakılmıştı

"EN UFAK BİR DOĞRULUK PAY OLSAYDI..."

Yaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Roma’ya dönüş 🖤

Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil! Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum 🖤

Can Yaman
