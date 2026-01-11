Mapping ve AI Bir Arada: Çakal konserinde Görsel Devrim!

Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve futbol efsaneleri ile dijital dünyanın yıldızlarını buluşturan organizasyon, müzik performanslarında çıtayı dünya standartlarına taşıdı. Konser sırasında kullanılan özel görsel teknolojiler, fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirdi.

"360 DERECE GERÇEKLİK DENEYİMİ"

Organizasyonun vizyonuna ve kullanılan teknolojik detaylara dair açıklamalarda bulunan Golazo yapımcısı Burak Sağlık, "ileri seviyedeki bu şovu daha önce ülkemizde görmemiştik. Bu organizasyonlar nadiren Amerika'da çok büyük konser şovlarında gerçekleştiriliyor" diyerek konserin teknik arka planındaki devrime dikkat çekti. Sağlık, izleyicileri şaşırtan bu şovun detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Golazo Cup olarak sadece bir spor etkinliği değil, bir teknoloji şovu sunmayı hedefledik. Mapping teknolojisi ile birlikte ghost perdeyi (hayalet perde) eş zamanlı kullanarak izleyicilerimizin 360 derece bir gerçeklik deneyimlemelerini sağladık. Bu sayede sahne, mekanın sınırlarını aşarak yaşayan bir organizmaya dönüştü."

YAPAY ZEKA VE SENSÖRLER SAHNEDE

Konserin en dikkat çekici yanlarından biri de sanatçı Çakal’ın performansının yapay zeka tarafından anlık olarak işlenmesi oldu. Teknolojinin sanatla buluştuğu noktayı anlatan organizasyonun yapımcılarından Barış Üstündağ;

"Ayrıca ghost perde üzerinde eş zamanlı olarak AI tabanlı programlar ve sensör kameralar yardımı ile Çakal’ın anlık görüntülerinden farklı görseller elde ederek izleyicileri bambaşka bir dünyaya taşıdık. Sanatçının her hareketi, yapay zeka tarafından saniyeler içinde yorumlanarak perdeye fütüristik birer görsel sanat eseri olarak yansıtıldı."