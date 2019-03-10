Mynet Trend

Charlotte Kirk'ten şoke eden ilişki itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Charlotte Kirk şoke eden bir iddia ile gündemde... Kirk kendisinden 28 yaş büyük şefiyle istediği rolü almak için ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Charlotte Kirk'ten şoke eden ilişki itirafı

26 yaşındaki İngiliz oyuncu Charlotte Kirk'in 2013 yılında büyük rol almak için 54 yaşındaki Kevin Tsujihara ile ilişkiye girdiğine dair mesajlar ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Charlotte Kirk ile bir film şirketinde şef olarak çalışan Kevin Tsujihara'nın mesajları İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

Capture

Mesajda Kirk, Kevine'e "Otelde ilişkiye girdiğimiz sırada bana filmlerde büyük rol vereceğini söyledin ama ilişki bittikten sonra benimle ilgilenmemen kendimi kullanılmış gibi hissetmeme sebep oldu. Söz verdiğin gibi bana yardımcı olacak mısın?" diye yazıyor.

l

CİNSEL İLİŞKİ İDDİALARINI REDDETTİ

21 yaşındayken bir arkadaşı aracılığı ile Kevin ile tanışan Kirk, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, skandal ile ilgili bir kaç gün içinde açıklama yapacağını, hakkında çıkan cinsel ilişki iddialarını da reddederek Kevin ile hiçbir şekilde ilişki yaşamadığını söyledi.


Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Makyajsız ve iç çamaşırlı! Ashley Graham yine büyülediMakyajsız ve iç çamaşırlı! Ashley Graham yine büyüledi
Cengiz Kurtoğlu ile kendinden geçti! Cengiz Kurtoğlu ile kendinden geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Charlotte Kirk Charlotte Kirk itiraf

En Çok Okunan Trend Haberler

Galaxy S9+ fiyatında büyük indirim söz konusu

Galaxy S9+ fiyatında büyük indirim söz konusu

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Tam 12 saat bekledi! Büyük sorumsuzluk

Tam 12 saat bekledi! Büyük sorumsuzluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Annesinin vefatından sonra ilk kez görüntülenen Hande Erçel'in olaylı gecesi

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makyajsız ve iç çamaşırlı! Ashley Graham yine büyüledi

Makyajsız ve iç çamaşırlı! Ashley Graham yine büyüledi

Neslihan Atagül Cengiz Kurtoğlu ile kendinden geçti!

Cengiz Kurtoğlu ile kendinden geçti!

Serenay Sarıkaya'dan Dubai sokaklarında dans!

Serenay Sarıkaya'dan Dubai sokaklarında dans!

Eda Taşpınar'dan dondurucu soğukta mayolu poz!

Eda Taşpınar'dan dondurucu soğukta mayolu poz!

Amerika'da doğum yapan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk 10 günde eridi!

Ünlü fenomen 12 günde eridi!

Eski eş Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü hakkında olay itiraf!

Olay itiraf! 'Şiddet görmeme rağmen...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.