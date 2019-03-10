Charlotte Kirk'ten şoke eden ilişki itirafı

26 yaşındaki İngiliz oyuncu Charlotte Kirk'in 2013 yılında büyük rol almak için 54 yaşındaki Kevin Tsujihara ile ilişkiye girdiğine dair mesajlar ortaya çıktı.
Güzel oyuncu Charlotte Kirk ile bir film şirketinde şef olarak çalışan Kevin Tsujihara'nın mesajları İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.
Mesajda Kirk, Kevine'e "Otelde ilişkiye girdiğimiz sırada bana filmlerde büyük rol vereceğini söyledin ama ilişki bittikten sonra benimle ilgilenmemen kendimi kullanılmış gibi hissetmeme sebep oldu. Söz verdiğin gibi bana yardımcı olacak mısın?" diye yazıyor.
CİNSEL İLİŞKİ İDDİALARINI REDDETTİ
21 yaşındayken bir arkadaşı aracılığı ile Kevin ile tanışan Kirk, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, skandal ile ilgili bir kaç gün içinde açıklama yapacağını, hakkında çıkan cinsel ilişki iddialarını da reddederek Kevin ile hiçbir şekilde ilişki yaşamadığını söyledi.
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