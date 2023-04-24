'ChatAMG' isimli yapay zeka robotunun tüm maçları hatasız bildiği iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı... ChatGPT 'şampiyon kim olur?' sorusuna böyle yanıt verdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

O TAHMİNLER PAYLAŞIM REKORLARI KIRMIŞTI

Ligin bitimine az bir süre kala yalnızca futbol dünyasından değil astrologlar, kahinler ve birçok kesimden şampiyonluk tahminlere gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde 'ChatAMG' isimli bir dünyaca ünlü algoritma robotu olduğu iddia edilen bir yapay zeka tahmin robotunun tahminleri paylaşım rekorları kırmıştı.

3-3'LÜK MAÇI BİLE BİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan paylaşımda robotun, Galatasaray'ın 26. haftadan, son oynadığı ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Karagümrük mücadelesine kadar yalnızca Alanyaspor'un golünü bilemediği görülen sözde yapay zeka robotu için gerçek ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

'ChatAMG' adında herhangi bir yapay zeka robotu bulunmazken, yapılan bu paylaşımın bir viral reklam çalışması olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu durumun ardından Mynet bünyesi içerisinde bulunan ünlü yapay zeka robotu olan ChatGPT sistemine konuyla alakalı soruları yönelttiğimizde yapılan bu paylaşımın gerçek olamayacağı bir kez daha anlaşıldı.

GÜNCEL VERİLERİ BARINDIRMIYOR

Ünlü yapay zeka robotu ChatGPT gelecek tahmini yapmazken mevcut haliyle Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor. Bu sebepten sorulan sorulara eski verilere dayandırarak cevapladığı görülüyor.

ChatGPT'ye sorduğumuz 'Galatasaray'ın kalan maçları nasıl sonuçlanır?' ve 'Süper Lig'de şampiyon kim olur?' sorularına aldığımız yanıtlar ise şöyle:





