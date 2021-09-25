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Chelsea 0-1 Manchester City (Maç sonucu)

25.09.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City, Chelsea'yi Stamford Bridge'te 1-0 mağlup etti.

Chelsea 0-1 Manchester City (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 53. dakikada Gabriel Jesus attı.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte üst üste 3 maç yenildikten sonra Chelsea'ye karşı ilk defa kazandı.

Manchester City bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti. Chelsea ise bu sezon ilk kez yenilerek 13 puanda kaldı.

Chelsea, bir sonraki lig maçında Southampton'ı konuk edecek. Manchester City ise Liverpool'a konuk olacak.

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Chelsea
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