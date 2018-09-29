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Chelsea kaçtı, Liverpool yakaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.09.2018 22:16 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Goller Hazard ve Daniel Sturridge'dan geldi.

Chelsea kaçtı, Liverpool yakaladı

Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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Chelsea Liverpool eden hazard daniel sturridge

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