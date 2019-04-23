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Chelsea 2 - 2 Burnley

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

Chelsea 2 - 2 Burnley

Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Burnley'yi konuk etti.

Konuk takım, 8. dakikada Jeff Hendrick'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 12. dakikada N'Golo Kante ve 14. dakikada Gonzalo Higuain'in attığı gollerle cevap veren Chelsea, 2-1 üstünlük yakaladı. Burnley, Ashley Barnes'ın 24. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, bu sonucun ardından 67 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın bir puan önünde 4. sıraya çıktı. Burnley ise 40 puanla 15. sırada yer aldı.

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