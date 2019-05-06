SPOR

Chelsea 3 - 0 Watford

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Watford'u 3-0 yenen Chelsea, ilk 4'te yer almayı garantiledi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Chelsea 3 - 0 Watford

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Watford'u 3-0 yenerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı Watford'u 48. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 51. dakikada David Luiz ve 75. dakikada Gonzalo Higuain'in attığı gollerle 3-0 yendi.

Bu sonuçla 71 puana ulaşan Chelsea, Tottenham'ın bir puan önünde üçüncülüğe yükseldi. Günün diğer maçlarında, bu iki takımın arkasında yer alan ekiplerden Manchester United, deplasmanda Huddersfield Town karşısında, Arsenal da evinde Brighton & Hove Albion önünde 1-1 berabere kaldı.

Bitime bir hafta kala 67 puanlı Arsenal ve 66 puanlı Manchester United'ın önünde bulunan Chelsea, ligi ilk 4'te tamamlamayı garantiledi ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Chelsea kazandı, United takıldıChelsea kazandı, United takıldı
Liverpool'da sakatlık şokuLiverpool'da sakatlık şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea watford

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Gökhan Gönül'den olay hakem sözleri!

Gökhan Gönül'den olay hakem sözleri!

Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'

Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

Bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea 3 - 0 Watford

Chelsea vizeyi kaptı

Chelsea 3 - 0 Watford (Premier Lig)

Chelsea kazandı, United takıldı

Liverpool'da Mohamed Salah sakatlandı! Oyunu sedyeyle terk etti

Liverpool'da sakatlık şoku

Liverpool'dan üst üste 8. galibiyet

Liverpool'dan üst üste 8. galibiyet

Notts County amatör lige düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Bournemouth 1 - 0 Tottenham (Premier Lig)

Tottenham'ın düşüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.