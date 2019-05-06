Chelsea 3 - 0 Watford

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Watford'u 3-0 yenerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı Watford'u 48. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 51. dakikada David Luiz ve 75. dakikada Gonzalo Higuain'in attığı gollerle 3-0 yendi.
Bu sonuçla 71 puana ulaşan Chelsea, Tottenham'ın bir puan önünde üçüncülüğe yükseldi. Günün diğer maçlarında, bu iki takımın arkasında yer alan ekiplerden Manchester United, deplasmanda Huddersfield Town karşısında, Arsenal da evinde Brighton & Hove Albion önünde 1-1 berabere kaldı.
Bitime bir hafta kala 67 puanlı Arsenal ve 66 puanlı Manchester United'ın önünde bulunan Chelsea, ligi ilk 4'te tamamlamayı garantiledi ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.
Maç sonu patladı! 'İstediklerimi söylersem ceza alırım'
'Daha hiçbir şey bitmedi'
Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!
Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'
1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!
İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı
Bandırma'da '90+8' mutluluğu
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı
Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali
Volkan'dan Harun'a destek
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Trabzonspor transferi açıkladı
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum