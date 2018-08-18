Nefes kesen maçta gülen Chelsea

Huddefersfield deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezona başlayan Chelsea, ilk hafta seyircisi önünde Manchester City'ye 2-0 yenilmekten kurtulamayan Arsenal'i konuk etti.

Chelsea maça golle başladı. Henüz 9. dakikada Alonso'nun pasında Pedro topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada Aubameyang net gol fırsatından yararlanamazken, bir dakika sonra gelişen Chelsea atağında, Morata, Mustafi'yi şık bir çalımla geçti topu kaleci Peter Cech'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.

ARSENAL GERİ DÖNDÜ

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Arsenal farkı bire indirdi. Monteral'in orta sahada kaptığı topla başlayan Arsenal atağında Mkhitaryan zor bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 4 dakika sonra ise bu kez sahneye Iwobi çıktı ve skoru 2-2 yapan isim oldu.

İkinci yarıda Arsenal yine net gol pozisyonlarından yararlanamazken, 81'de Hazard'ın asistinde Marcos Alonso golü attı ve Chelsea'nin 3-2'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, sezona 2'de 2 ile başlarken, Arsenal ise 2. hafta sonunda puanla tanışamadı.

