Nefes kesen maçta gülen Chelsea

Huddefersfield deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezona başlayan Chelsea, ilk hafta seyircisi önünde Manchester City'ye 2-0 yenilmekten kurtulamayan Arsenal'i konuk etti.
Chelsea maça golle başladı. Henüz 9. dakikada Alonso'nun pasında Pedro topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada Aubameyang net gol fırsatından yararlanamazken, bir dakika sonra gelişen Chelsea atağında, Morata, Mustafi'yi şık bir çalımla geçti topu kaleci Peter Cech'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.
ARSENAL GERİ DÖNDÜ
Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Arsenal farkı bire indirdi. Monteral'in orta sahada kaptığı topla başlayan Arsenal atağında Mkhitaryan zor bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 4 dakika sonra ise bu kez sahneye Iwobi çıktı ve skoru 2-2 yapan isim oldu.
İkinci yarıda Arsenal yine net gol pozisyonlarından yararlanamazken, 81'de Hazard'ın asistinde Marcos Alonso golü attı ve Chelsea'nin 3-2'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.
Bu sonucun ardından Chelsea, sezona 2'de 2 ile başlarken, Arsenal ise 2. hafta sonunda puanla tanışamadı.
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