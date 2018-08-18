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Nefes kesen maçta gülen Chelsea

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.08.2018 22:04 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea evinde Arsenal'ı 3-2 yendi. Nefesleri kesen maçta ev sahibi ekip 2-0'ı buldu. Arsenal net fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmada 2-2'yi bulmasına karşın, Chelsea 81'deki golle maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Nefes kesen maçta gülen Chelsea

Huddefersfield deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezona başlayan Chelsea, ilk hafta seyircisi önünde Manchester City'ye 2-0 yenilmekten kurtulamayan Arsenal'i konuk etti.

Chelsea maça golle başladı. Henüz 9. dakikada Alonso'nun pasında Pedro topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada Aubameyang net gol fırsatından yararlanamazken, bir dakika sonra gelişen Chelsea atağında, Morata, Mustafi'yi şık bir çalımla geçti topu kaleci Peter Cech'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.

ARSENAL GERİ DÖNDÜ
Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Arsenal farkı bire indirdi. Monteral'in orta sahada kaptığı topla başlayan Arsenal atağında Mkhitaryan zor bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 4 dakika sonra ise bu kez sahneye Iwobi çıktı ve skoru 2-2 yapan isim oldu.

İkinci yarıda Arsenal yine net gol pozisyonlarından yararlanamazken, 81'de Hazard'ın asistinde Marcos Alonso golü attı ve Chelsea'nin 3-2'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, sezona 2'de 2 ile başlarken, Arsenal ise 2. hafta sonunda puanla tanışamadı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea arsenal pedro morata mkhitaryan Iwobi Marcos Alonso

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