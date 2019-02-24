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Chelsea 3 - 4 Manchester City (Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.02.2019 23:24 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Chelsea'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü.

Chelsea 3 - 4 Manchester City (Lig Kupası'nda şampiyon Manchester City)

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Manchester City Kepa Arrizabalaga Maurizio Sarri

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