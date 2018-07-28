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Chelsea 5 - 4 Inter

İTALYA HABERLERİ  | 28.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Chelsea, penaltılar sonunda Inter'i 5-4 yendi.

Chelsea 5 - 4 Inter

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Chelsea takımıyla İtalya temsilcisi Inter, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Chelsea 8. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Inter ise 49. dakikada Roberto Gagliardini'nin ağları sarsmasıyla skoru dengeledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Chelsea, sahadan galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea inter Uluslararası Şampiyonlar Kupası

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