Chelsea 5 - 4 Inter

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Chelsea takımıyla İtalya temsilcisi Inter, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Chelsea 8. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Inter ise 49. dakikada Roberto Gagliardini'nin ağları sarsmasıyla skoru dengeledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Chelsea, sahadan galip ayrıldı.
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