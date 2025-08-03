SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Chelsea, Ajax'tan genç oyuncu Jorrel Hato'yu transfer etti!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Hollanda ekibi Ajax'tan genç sol bek Jorrel Hato'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Chelsea, Ajax'tan genç oyuncu Jorrel Hato'yu transfer etti!

İngiliz basınında, Jorrel Hato transferinin 43 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

''ÇOK MUTLUYUM''

Chelsea, Ajax tan genç oyuncu Jorrel Hato yu transfer etti! 1

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, Londra ekibine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek "Geleceğim hakkında çok düşündüm ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bunu yapmam için en iyi yer, bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Hato, A takımıyla çıktığı 111 maçta 4 gol kaydetti.
İngiliz basınında, transferin 43 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu için geri sayım! Bu gece...Kerem Aktürkoğlu için geri sayım! Bu gece...
Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!
Anahtar Kelimeler:
transfer AFC Ajax Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Kerem Aktürkoğlu için geri sayım! Bu gece...

Kerem Aktürkoğlu için geri sayım! Bu gece...

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar!

Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.