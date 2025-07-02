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Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu 55 milyon Euro ödeyerek transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu 55 milyon Euro ödeyerek transfer etti
Emre Şen

Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea, Brighton Hove Albion'dan Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi. Chelsea'nin bu transfer için 55 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

2033 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Chelsea, Brezilyalı forvet Joao Pedro yu 55 milyon Euro ödeyerek transfer etti 1

Açıklamada, "23 yaşındaki forvet, mavi-beyazlılarla 2033'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı ve Palmeiras'a karşı oynayacağımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçının hemen öncesinde kadromuza katılacak." bilgisi verildi.

Pedro, geçen sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 10 gol attı.

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Chelsea Joao Pedro
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