SPOR

Chelsea'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Chelsea'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea'den ayrıldılar" ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon Euro'luk satın alma ve 18 milyon Euro'luk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.

Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda... Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda...
Bomba transfer! 55 milyon Euro ödedilerBomba transfer! 55 milyon Euro ödediler
Mesut Özil kararı! Transfer...Mesut Özil kararı! Transfer...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea gonzalo higuain gary cahill eduardo

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil kararı! Transfer...

Mesut Özil kararı! Transfer...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tarihi teklifi reddettiler!

Tarihi teklifi reddettiler!

Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Chelsea'de 5 isimle yollar ayrıldı

Transferde bir bomba daha patladı! 55 milyon Euro ödediler

Bomba transfer! 55 milyon Euro ödediler

Mesut Özil için Arsenal'e teklif yok

Mesut Özil kararı! Transfer...

Liverpool, Sepp van den Berg'i transfer etti

Liverpool'a 17'lik stoper

Everton, Andre Gomes'in bonservisini aldı

Barca'dan Premier Lig'e! İngilizler açıkladı

Newcastle United, Rafael Benitez ayrılığını açıkladı!

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.