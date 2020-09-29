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Chelsea'de Victor Moses kadro dışı kaldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.09.2020 08:36 | Son Güncelleme

Chelsea Menajeri Frank Lampard, Victor Moses'ın kadro dışı kaldığını duyurdu.

Chelsea'de Victor Moses kadro dışı kaldı

Chelsea, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Victor Moseskadro dışı bıraktı.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, tecrübeli oyuncunun planlarında olmadığını belirtirken, "Şu anda kadro dışı kalmış durumda, A takımımızın bir parçası değil. Onu iyi tanıyorum, bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.

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