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Chelsea'de Willy Caballero'nun sözleşmesi uzatıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Chelsea'de Willy Caballero'nun sözleşmesi uzatıldı

Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.


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chelsea Willy Caballero

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