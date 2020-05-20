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Chelsea, Fransız forveti Giroud'un sözleşmesini uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.05.2020 22:15 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de Fransız forvet Olivier Giroud'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Chelsea, Fransız forveti Giroud'un sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin opsiyon hakkı kullanılarak 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Takımda kalmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Giroud, "Ortam güvenli olduğunda Stamford Bridge'de taraftarımızın önünde Chelsea formasını giymek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

2018 yılının ara transfer döneminde Arsenal'dan transfer edilen Giroud, bu sezon Chelsea ile çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

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