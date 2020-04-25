Chelsea, maaş indirimi uygulamasına gitmeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.
İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Chelseali futbolcuların kulübe yüzde 10'a kadar maaş indirimi teklifi götürdüğü ancak kulüp yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi.
Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.
Galatasaray’a 50 milyon liralık dev kaynak
İtalya karıştı! Dava açılıyor...
Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!
Gay takım arkadaşım vardı
'Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta'
Pogba yarışına Inter de katıldı
Atakan Üner'in hedefi Avrupa
Ibrahimovic gerçeği ve Başakşehir iddiası
Lig iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi
Fenerbahçe'den transfer sürprizi
Flaş karar! Futbolcular maskeyle oynayacak...
Coutinho ameliyat edildi
Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı
Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum