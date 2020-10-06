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Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.10.2020 21:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.

Chelsea, Malang Sarr'ı Porto'ya kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Chelsea, Nice ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcuyla ağustos ayında 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr'ın, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 golü bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne vardı bize imzayı ataydın orada burada sürünüyorsun şimdi
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