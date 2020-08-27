Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Malang Sarr'ın tecrübe kazanması için bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtildi.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.
Galatasaray'da bir koronavirüs şoku daha!
'Burada efsane olmak istiyorum'
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Ömer Erdoğan'ın Süper Lig heyecanı
'İki kupayı da kazanmak istiyoruz'
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
Fenerbahçe'den bir transfer daha
Galatasaray'dan TFF'ye derbi isyanı!
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Sergen Yalçın'dan PAOK maçı isyanı!
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum