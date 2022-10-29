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Chelsea neye uğradığını şaşırdı! Graham Potter'a eski takımından kötü sürpriz...

29.10.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Brighton, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktörü Graham Potter, Chelsea kariyerindeki ilk mağlubiyeti eski takımından almış oldu.

Chelsea neye uğradığını şaşırdı! Graham Potter'a eski takımından kötü sürpriz...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton, Amex Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, son haftaların formda oyuncusu Leandro Trossard'ın 5, Ruben Loftus-Cheek'in 14 (kendi kalesine), Trevoh Chalobah'ın 42 (kendi kalesine) ve Pascal Gross'un 90+2. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Kai Havertz'den geldi.

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Beş hafta sonra kazanan Brighton, 18 puana çıktı. Altı maç sonra kaybeden "Maviler", 21 puanda kaldı. Teknik direktör Graham Potter ise Chelsea'nin başındaki ilk yenilgisini, eski takımı Brighton'a karşı yaşadı.

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Günün diğer maçlarında Tottenham, Bournemouth'u 3-2, Newcastle United da Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Brentford'un Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı haftada Crystal Palace ise Southampton'ı 1-0'lık skorla geçti.

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[RMV-10]
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