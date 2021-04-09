Chelsea'nin Abdülkadir Ömür planı

Yeni sezonda Abdülkadir Ömür’ü kadrosuna katmak isteyen Chelsea, genç yıldız adayının sağlık durumunu yakından takip ediyor. Trabzonsporlu yetkililer ile bağlantıya geçen İngiliz kulübü Abdülkadir'in durumunu öğrendiği bilgisi aktarıldı.

SEZON SONUNDA TRANSFER OLACAK

Dünya devinin Abdülkadir Ömür transferi için ısrarlı olduğu öğrenilirken sezon sonu için bu transferine kesin gözüyle bakılıyor. Abdülkadir'in de yurtdışı hayalinden ötürü bu transferi çok istediği ve Trabzonsporlu yöneticilerden kolaylık beklediği öğrenildi.

2 YIL KİRALIK

Abdülkadir Ömür ile sözleşme imzalanmasının ardından genç oyuncu 2 yıllığına başka bir kulübe kiralanacak. İngiltere Ligi için yeterli fizik kapasitesi olduğu düşünülmeyen Abdülkadir için kiralama formülüne gidilecek. 2 yıl boyunca Avrupa'da bir kulübe kiralanacak olan genç yıldızın, 2 yıl sonra Chelsea'nin sağ kanadını kapatmasına kesin gözüyle bakılıyor.



