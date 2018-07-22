Chelsea’nin efsane savunmacısı John Terry emekli oluyor…

İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli savunma oyuncularından biri olan John Terry, 20 yıllık aktif futbolculuk kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Chelsea altyapısında yetişen ve Londra ekibinin efsaneleri arasında yer alan John Terry’nin, futbolculuğu bıraktıktan sonra yapacağı iş için ise kendisine teklif yağıyor.

Kariyerinin son bir yılını Aston Villa’da geçiren John Terry, sözleşmesinin bitmesinin ardından emeklilik kararı aldı. Daha önce futbolu bıraktıktan sonra menajerlik yapmak istediğini açıklayan John Terry’nin fikir değişti. İngiliz gazetesi Sunday Mirror, John Terry’nin futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapacağını iddia etti. Sky Sports’un 37 yaşındaki John Terry’ye teklif yaptığı, efsane spor adamının da teklife sıcak baktığı belirtildi.

Kariyerinde toplam 740 resmi maça çıkan John Terry’nin 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 4 FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunuyor. (SKOR)





