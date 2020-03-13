Chelsea'nin genç futbolcusu koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.
Chelsea, ligde yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Manchester City Kulübü ise A takımda forma giyen bir oyuncunun ailesinde solunum yolu rahatsızlığı yaşamasının ardından futbolcunun hastanede yeni tip koronavirüs testine alındığını belirtti. İngiliz basını, söz konusu oyuncunun Benjamin Mendy olduğunu öne sürdü.
İngiltere Premier Lig, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Kovid-19'a yakalandığını açıklarken, Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle dün gözlem altına alınmıştı.
(AA)
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