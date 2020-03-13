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Chelsea'nin genç futbolcusu koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Chelsea'nin genç futbolcusu koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla temas halinde bulunan personeller, diğer tüm futbolcular ve teknik ekibin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

Chelsea, ligde yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Manchester City Kulübü ise A takımda forma giyen bir oyuncunun ailesinde solunum yolu rahatsızlığı yaşamasının ardından futbolcunun hastanede yeni tip koronavirüs testine alındığını belirtti. İngiliz basını, söz konusu oyuncunun Benjamin Mendy olduğunu öne sürdü.

İNGİLTERE PREMİER LİG ACİL TOPLANACAK

İngiltere Premier Lig, yaşanan son gelişmelerin ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Açıklamada, toplantının ana konusunun lig fikstürü olacağı belirtildi.

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Kovid-19'a yakalandığını açıklarken, Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle dün gözlem altına alınmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
chelsea Callum Hudson-Odoi İngiltere Premier Lig

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