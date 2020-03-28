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Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi koronavirüsü atlattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.03.2020 21:17 | Son Güncelleme

Chelsea Menajeri Frank Lampard, corona virüs salgınına yakalanan Callum Hudson-Odoi'nin tamamen iyileştiğini duyurdu.

Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi koronavirüsü atlattı

Chelsea'nin Gana asıllı İngiliz yıldızı Callum Hudson-Odoi, corona virüsü atlattı.

Çeşitli bulgular nedeniyle 12 Mart'ta teste giren Hudson-Odoi'nin corona virüs testi pozitif çıkmış ve Premier Lig'de corona virüse yakalanan ilk futbolcu olmuştu.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan soru cevap videosunda 19 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili de bilgi verdi. Callum Hudson-Odoi'nin hastalığı tamamen atlattığını söyleyen Lampard, ''Teşhis konulduğunda ilk hafta sürekli onunla konuştum. Biraz garip zamanlardı. Şükürler olsun çok fazla acı çekmedi ve bundan dolayı mutluyuz'' dedi.

Hudson-Odoi bu sezon Chelsea formasıyla 25 resmi maçta süre aldı ve 3 gol atıp 5 asist yaptı.


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İngiltere Premier Lig chelsea Callum Hudson-Odoi

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