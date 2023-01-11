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  4. Chelsea resmen açıkladı! 125 milyon euro'luk yıldız imzaladı...

Chelsea resmen açıkladı! 125 milyon euro'luk yıldız imzaladı...

11.01.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminin ilk bombası Chelsea'den geldi! İngiltere Premier Lig devi, Atletico Madrid'de forma giyen Joao Felix'in sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı. Atletico'nun 2019'da 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Felix, 6 ay boyunca Chelsea'nin başarısı için top koşturacak.

Chelsea resmen açıkladı! 125 milyon euro'luk yıldız imzaladı...

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

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Londra ekibinin Atletico Madrid'e 6 aylık kiralama için 11 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Felix'in 6 milyon euro'luk maaşının tamamının da sezon sonuna kadar karşılanacağı kaydedildi.

ATLETICO, 125 MİLYON EURO'YA ALDI

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Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı. 24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.


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