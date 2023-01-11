Chelsea resmen açıkladı! 125 milyon euro'luk yıldız imzaladı...

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Londra ekibinin Atletico Madrid'e 6 aylık kiralama için 11 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Felix'in 6 milyon euro'luk maaşının tamamının da sezon sonuna kadar karşılanacağı kaydedildi.

ATLETICO, 125 MİLYON EURO'YA ALDI

Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı. 24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.



