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Cher 40 yaş küçük sevgilisine gelen eleştirilere isyan etti

08.11.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Believe', 'If I Could Turn Back Time' ve 'After All' şarkılarıyla şöhreti yakalayan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards ile ilgili gelen eleştirilere isyan etti.

Cher 40 yaş küçük sevgilisine gelen eleştirilere isyan etti

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, Twitter'da kendisi ile erkek arkadaşı Alexander 'AE' Edwards'ın arasındaki 40 yıllık yaş farkıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. 76 yaşındaki şarkıcı, 36 yaşındaki sevgilisinin fotoğrafını "Alexander" notu ve kalp emojisiyle Twitter hesabından paylaşarak, yeni aşkını savundu.

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'KİMSENİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMURUMDA DEĞİL'

Hollywood yıldızı, 'Edwards'ın niyetlerinden şüphelendiğini' söyleyen ve aralarındaki yaş farkından dolayı 'endişelendiklerini' yazan birkaç takipçisine de yanıt vererek; şu ifadeleri kullandı:

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"Hepimizin bildiği gibi ben dün doğmadım ve kesin olarak bildiğim şey, hiçbir şeyin garantisi olmadığı. Ne zaman bir seçim yapsan, risk almış olursun. Ben her zaman risk aldım, olduğum kişi bu. Aşk matematikten anlamaz. Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil! Bizi savunmuyorum. Nefret edenler buna devam edecek, mutlu olmamızın ve kimseyi rahatsız etmememizin bir önemi yok."

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Aktris ayrıca ailesindeki herkesin Edwards ile tanıştığını ve sevgilisinin ona bir kraliçe gibi davrandığını da açıkladı.

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