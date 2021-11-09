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Chiara Ferragni üstsüz pozuyla beğeni topladı

09.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve modacı Chiara Ferragni, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Rapçi Fedez’le evli olan iki çocuk annesinin pozuna beğeni yağdı.

Chiara Ferragni üstsüz pozuyla beğeni topladı

İtalyan rapçi Fedez ile evli olan fenomen ve modacı Chiara Ferragni, üstsüz pozuyla hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Moda dünyasına hızlı bir giriş yaptıktan sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan moda tasarımcısı Chiara Ferragni, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcı Fedez ile evli olan 2 çocuk annesi Ferragni, bu kez üstsüz pozuyla ortalığı yıktı.

kujyt

Guess ile modellik çalışmalarını sürdürmekte aynı zamanda The blond salad Chiara Ferragni isimli blog’unda yazılar yazan Chiara Ferragni'nin pozuna beğeni ve yorum yağdı.


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